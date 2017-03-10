MHP'ye 48 saatte referandum şarkısı yaptılar

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Figen ve Murat Türkücüoğlu kardeşlerin MHP için 48 saatte hazırladığı şarkılar, 100 eser arasından seçildi. MHP'nin, seçilen şarkıları referandumda kullanacağı bildirildi.

Birçok belediye başkanı ve milletvekili için özel seçim şarkıları hazırlayan Figen ve Murat Türkücüoğlu kardeşlerin 48 saat içerisinde hazırladıkları 'Yeminimiz var' ve 'Şimdi Evet, Haydi Türkiye' adlı eserleri birçok eser arasında seçilerek MHP'nin referandum şarkısı oldu. Figen ve Murat Türkücüoğlu basın toplantısı düzenleyerek, seçim şarkıları hakkında bilgi verdi. MHP'nin referandum çalışmaları için hazırladıkları iki eserlerinin seçildiğini söyleyen Murat Türkücüoğlu, "Referandum seçiminin ülkemizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını gönülden istiyoruz. MHP'nin referandum çalışmaları için 100'e yakın eser içerisinden iki şarkımızın seçilmesi bizi çok mutlu etti. Böyle bir çalışma içerisinde yer almaktan gururluyuz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eserlerle yakından ilgilendiğini söyleyen Figen Türkücüoğlu, "Referandumun önemli olması nedeniyle sayın Devlet Bahçeli eserlerimizle yakından ilgilendi. 5 kez kendisiyle görüşme yaptık. Çok hassas davrandı, eserler üzerinde ve ufak tefek değişiklikler yaparak şarkılarımızı hazır hale getirdik" diye konuştu.

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