MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na İYİ Parti ve CHP İl Başkanlarından ziyaret

CHP VE İYİ PARTİ İL BAŞKANLARI DA HASTANEYE GİTTİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, silahlı saldırı sonucu yaralanan ve yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından, yoğun bakım servisine alınan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'yu ziyaret için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile görüşen Deniz Yücel ve Hüsmen Kırkpınar, İsmail Taşoku'nun durumu ile ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Her iki başkan, bir süre Taşoku'nun yakınlarıyla ilgilendikten sonra, hastaneden ayrıldı.