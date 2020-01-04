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MHP Tavas ilçe yönetimi istifa etti
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, MHP ilçe yönetimi istifa etti. MHP Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifa etti. Parti binasında açıklama yapan Talancıoğlu, görevi bırakma kararı...
GENEL 04.01.2020, 11:36
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, MHP ilçe yönetimi istifa etti.
MHP Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifa etti. Parti binasında açıklama yapan Talancıoğlu, görevi bırakma kararı aldıklarını belirterek, istifa dilekçesini MHP Genel Merkezi'ne gönderdiklerini ifade etti. Talancıoğlu, "Hizmet etmekte bulunduğumuz Tavas MHP yönetim kurulu başkanlığım ve yönetimim olarak, lüzumlu hallerden dolayı yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyorum. Dilekçemde ismi yazılı olan 11 arkadaşım olarak Tavas MHP ilçe yönetimi görevimizden istifa ediyoruz" dedi.
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