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MHP'li Türe: Artık terör örgütü değil adeta ordu oldular

Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), ()-MERSİN'in Anamur İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin, artık örgüt değil adeta ordu gibi ülkenin karşısına çıktığını söyledi. Bir dönem...

MHP'li Türe: Artık terör örgütü değil adeta ordu oldular

Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), ()-MERSİN'in Anamur İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin, artık örgüt değil adeta ordu gibi ülkenin karşısına çıktığını söyledi.
Bir dönem Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Subaylığı görevinde bulunan emekli yüzbaşı Mehmet Türe, Melleç Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Belediye Başkanı Türe, Türkiye'nin şu anda bir savaş ortamına girdiğini anlattı. Ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmek istendiğini savunan Türe, "30-40 yıldır devam eden ve ismini terör örgütü diye koyduğumuz, ülkemizin başına musallat olan bu şer odakları, geldiğimiz şu aşamada artık terör örgütleri vasfından çıkıp, adeta karşımızda bir ordu oldular. Arkasında da onları destekleyen dış ülkeler var" dedi.

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