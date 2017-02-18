MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi (1)

Ümit KOZAN-Özkan ARSLAN- Nursima KESKİN / ANKARA, () - MHP'li muhalifler, referandumda 'hayır' kampanyasını Ankara'da başlattı.

MHP'li muhalifler, eski ve yeni milletvekilleri ile eski ülkü ocakları başkanlarından oluşan 'Hayır Platformu' referandumda 'hayır' kampanyasını bugün Ankara'da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde başladı. 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' buluşmasına gelen partililer davul-zurna ile karşılandı. Toplantıya katılan aranarak içeri alındı. Hem toplantı salonu dışında hem içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 'Tanrı Türk'ü korusun', 'Tek adama hayır', 'Ülküm, ülkem için hayır' yazılı afişlerin yer aldığı toplantıda 'Çırpınırdı Karadeniz' ezgileri eşliğinde Türk Bayrakları dalgalandı. Kadın partililerin ellerine kına yaktığı görülürken program öncesinde de salonda kına dağıtıldı, halk müziği sanatçıları konser verdi. Muhalifler Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok sunucunun anonsu sonrası alkışlar eşliğinde salona geldi. Meral Akşener salona girerken dışarıda yoğun ilgiyle karşılandı. 'Başbakan Akşener' sloganları üzerine Akşener ve yanındakiler 'hayır hayır slogan atmıyoruz' diyerek slogan atılmasını istemedi. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz', 'Vur vur inlesin Bahçeli dinlesin' sloganları sonrasında, Alparslan Türkeş'in, gençleri selamladığı görüntü sinevizyondan yayınlandı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve andımız okundu.

Toplantıya MHP'li eski milletvekili Engin Alan'ın da katıldığı anonsu yapıldı. Çözüm sürecinde Habur Sınır Kapısında karşılanan PKK'lıların görüntüleri gösterilince salondakiler yuhaladı. Referandumda 'hayır' diyecek olanlara sosyal medyada mesaj yayınlayan Sedat Peker'e, sosyal medyadan sert bir şekilde cevap veren sol eline Türk Bayraklı kına yakan, şehit annesi 'Pakize Ana' da toplantıya katıldı. Ayrıca şehit yakınlarının, cenaze törenlerindeki tepki haberlerinin videoları da sinevizyondan gösterildi. Toplantı saat 13.00 sıralarında başlarken, salon çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Toplantı sürüyor.