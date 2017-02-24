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MHP'li kadınlardan Meral Akşener'e kınalı destek mesajı

Mithat ÜNAL / ANAMUR, (MERSİN), () - MERSİN’in Anamur İlçesi'nde, MHP Kadın Kolları eski Başkanı Hatice Turgay önderliğindeki kadınlar avuçlarının içine Meral Akşener usulü kına yaktı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı...

MHP'li kadınlardan Meral Akşener'e kınalı destek mesajı

Mithat ÜNAL / ANAMUR, (MERSİN), () - MERSİN’in Anamur İlçesi'nde, MHP Kadın Kolları eski Başkanı Hatice Turgay önderliğindeki kadınlar avuçlarının içine Meral Akşener usulü kına yaktı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan yaklaşık 50 kadın, ay yıldızlı şekille kınaladıkları avuçlarıyla poz verdi. Kadınlar, Meral Akşener’in yanında olduklarını söyledi. Türk bayrağına sahip çıkacaklarını ifade eden kadınlar açıklama yapmaktan kaçınırken, çektirdikleri fotoğrafları Meral Akşener’in sosyal sayfasına göndererek destek mesajı verdi. 

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