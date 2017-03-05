MHP'li kadınlar buluştu

İSTANBUL,()-MHP İstanbul İl Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak ve partili kadınlara anayasa değişikliği referandumu

çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek için etkinlik düzenlendi.

Beşiktaş'taki Fulya Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ve MHP Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay ile çok sayıda partili kadın katıldı.

Etkinlikte konuşan Karataş, referandum çalışmaları kapsamında kadınlara önemli görevler düştüğünü belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Referandumda kararımız evettir" dediğini söyledi. Karataş, parti mensuplarının, parti başkanı tarafından alınan karara uyması gerektiğini dile getirerek, "48 yıllık şerefli tarihi olan Milliyetçi Hareket Partisi, tüm kurum ve kuruluşlarıyla liderinin arkasında devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türkiye'nin bekası için evet,

Türkiye için evet demiştir." diye konuştu.

"MHP referandumdan sonra bitti" diyenlerin, kendi durumlarını ifadeettiklerini kaydeden Karataş, "Onlar bizim için zaten bitmişlerdir. Referandumdan sonra da onları kullananlar, işe yaramadıklarını göreceği için, onların kullanım tarihleri de 16 Nisan itibarıyla sona erecek ve Milliyetçi Hareket Partisi, lideriyle birlikte yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

(FOTOĞRAF)