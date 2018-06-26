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MHP'li Akçay, İnce'ye yüklendi

MANİSA'da MHP'den milletvekili seçilen Erkan Akçay, milletin MHP'yi TBMM'de kilit parti yaptığını ve denetleme görevi verdiğini söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de yüklenen Akçay, "Komutanın apoletini sökmeye...

MHP'li Akçay, İnce'ye yüklendi
MANİSA'da MHP'den milletvekili seçilen Erkan Akçay, milletin MHP'yi TBMM'de kilit parti yaptığını ve denetleme görevi verdiğini söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de yüklenen Akçay, "Komutanın apoletini sökmeye çalışanlar, şimdi Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun rozetini sökmeye çalışmaktadır" dedi.
MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirme yaptı. MHP'nin iyi bir sonuç çıkardığını söyleyen Akçay, Manisa'daki 10 milletvekilinden 6'sını 'Cumhur İttfakı'nın kazandığını belirtti. Partililerine seçim çalışmaları için teşekkür eden Akçay, "MHP, mecliste güçlü bir şekilde yer almıştır. Sandalye sayımız artmış, maksat hasıl olmuştur. Sandıktan çıkan irade Türkiye'deki kriz tellallarını şaşkına çevirmiştir. Türk milletinin iradesine ipotek koymak isteyenleri bozguna uğrattık. 24 Haziran'da tarihi bir başarıya imza attık. Türk milleti, Milliyetçi Hareket'i TBMM'nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir" dedi.
İNCE'Yİ HEDEF ALDI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyası sırasındaki sözlerine de değinen Akçay, "24 Haziran'da yapım ittifakı kazanmış, yıkım ittifakı kaybetmiştir. Yıkım ittifakının siyasi parti ayağı olarak CHP ve İYİ Parti, bu seçimin en fazla kaybedenleridir. Abidik, gubidik siyaset yapanlar kaybetmiştir. Aynı şekilde kamuoyu araştırma şirketlerinin tamamı kaybetmiştir. MHP'yi yüzde 4'lerde gösterip siyaset sahnesinden silmenin taşeronluğunu üstlenen bu şirketlerin yüzleri kızarmalıdır, ar damarları çatlamalıdır. Komutanın apoletini sökmeye çalışanlar, şimdi Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun rozetini sökmeye çalışmaktadır. Türk milletinin iradesine rağmen siyaset yapanlar, 'Eski sisteme döneceğiz, yıkacağız, satacağız, yok edeceğiz' söylemiyle Türkiye'yi uçuruma sürükleme hedefinde olanlar kaybetmiştir. Milli iradeye rağmen, hukuka rağmen milletvekillerini İYİ Parti'ye kiralayan, seçmenlerini HDP'ye pazarlayan CHP kaybetmiştir" diye konuştu.

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