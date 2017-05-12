MHP Kayseri İl Başkanlığı'na aday olunca görevden alındı

KAYSERİ’de Taş Medreseli Ülkücüler İl Temsilcisi Gazi Gülmez, MHP İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayınca görevden alındı.



12 Eylül askeri darbesi ile Türkiye’de çeşitli illerde tutuklanıp ceza evlerine atılan ülkücüleri anmak, yaşatmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Taş Medreseli Ülkücüler’in Kayseri İl Temsilcisi Gazi Gülmez, görevden alındı.



Gülmez’in görevden alınma nedeni ile ilgili olarak açıklama yapan Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık, MHP Kayseri İl Başkanlığı'na aday olmasını gerekçe gösterdi. Yanık, “Biz siyaset yapmıyoruz, amacımız belli. Biz 12 Eylül sürecinde cezaevlerine atılan, işkence gören, sürgün gören, şehitlerimizi anmak, onların canlarını verdiği bu davayı yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak, destek olmak, öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Vatan, millet uğruna canlarını vermiş ülkücülerin hatıralarını yaşatmak için çalışıyoruz. Bu nedenle siyasete girdiği için Kayseri İl Temsilcimizi görevden aldık. Yerine yakın zamanda atama yapacağız” diye konuştu.



GÜLMEZ, ADAY OLDUĞUNU DUYURMUŞTU



Diğer yandan görevden alınan Taş Medreseli Ülkücüler İl Temsilcisi Gazi Gülmez, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 21 Mayıs’ta yapacağı Kayseri il kongresinde il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ülkü Ocakları Kayseri eski Başkanı da olan Gazi Gülmez, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:



“Dava arkadaşlarımın bilgisine: Mensubu olmaktan şeref duyduğum MHP’nin 21 Mayıs’taki Kayseri İl kongresinde, liderimin emrinde ülkücü davaya daha fazla hizmet etmek için.. MHP Kayseri İl Başkanlığına adayım. M. Gazi Gülmez. 1995-96 Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı.”