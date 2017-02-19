MHP, İstanbul'da referandum çalışmalarının startını verdi

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "39 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türkiye'nin bekası için 'evet'..."

MHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki referandum çalışmalarının startını Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nden verdi.



MHP İstanbul İl Başkanlığı referandum çalışmalarına başladı. Bu kapsamda da MHP İstanbul il ve ilçe teşkilatları, ülkü ocakları üyeleri ile çok sayıda partili 'Evet' organizasyonuyla Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde bir araya geldi.



Programa MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve İsmail Faruk Aksu da katıldı. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Türk milliyetçiliği hareketine 48 yıl ömrünü vermiş Milliyetçi Hareket'in lideri Sayın Devlet Bahçeli anayasanın geçmesi için referandumun başarıyla sonuçlanması adına bütün Türk milliyetçilerine 'evet' vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Biz de buradan ifade ediyoruz; 39 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türkiye'nin bekası için 'evet'..." dedi.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ BİRBİRLERİNE SEVDALIDIRLAR"



Karataş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk milliyetçileri birbirlerine sevdalıdırlar, koca yürekli cesur insanlardır. Ama bu cesaretimiz ve yürekliliğimizi her daim bozmak, parçalamak, bölmek istemektedirler. Her daim uyanık olmak gerekir. Türk milliyetçileri ne zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğünü sağlasa bir yerlerden bir nifak sokulur. İçimize o nifak tohumları zehir olarak saçılır ve bize benzeyenler tarafından da yaygınlaştırılır. 15 Temmuz öncesi ve sonrası bir Türkiye var. 15 Temmuz öncesi 1 Kasım seçim sonuçlarını bahane ederek Milliyetçi Hareket ile hesaplaşmak isteyenlerin, 15 Temmuz'dan sonra da referandumda hesaplaşmak istediklerini görmekteyiz.



Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bunlar amellerini ve niyetlerini belli ettiler. Dün bize davamız ve sorumluluklarımızla ilgili değerlendirme yapanlar, dün Ankara'da Nazım Hikmet Salonu'nda toplandılar. O salonda kimleri gördük; 1990'lı yılların başlarında Alp Arslan Türkeşsiz Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük, Milliyetçi Hareketsiz Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük."



Program sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık'ın verdiği konserle devam etti.



