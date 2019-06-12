MHP eski Manisa İl Başkanı Ziya Elmalı, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'da, evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden MHP eski Manisa İl Başkanı Ziya Elmalı (56), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa'da daha önceki dönemlerde MHP'den belediye meclis üyeliği, il başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Ziya Elmalı, dün sabah evinde fenalaştı. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olan, 3 çocuk babası Elmalı, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Elmalı için bugün öğlen Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile Elmalı'nın yakınları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ziya Elmalı, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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