MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.50'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
FOTOĞRAFLI
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.50'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından...
20 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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