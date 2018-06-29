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Mezuniyet töreninde, vefat eden arkadaşını unutmadılar

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde, geçen yıl, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Tufan Karadağ (22), unutulmadı. ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası...

Mezuniyet töreninde, vefat eden arkadaşını unutmadılar
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde, geçen yıl, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Tufan Karadağ (22), unutulmadı.
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezuniyet töreni, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda yapıldı. 50 öğrencinin mezun olduğu törene fakülte dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay, öğretim üyeleri ve bazı öğretim görevlileri ile öğrencilerin yakınları katıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönem başında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Tufan Karadağ da mezuniyet töreninde unutulmadı. Sunucu, mezun olan öğrenciler arasında Tufan Karadağ'ın ismini de okuldu, "17 Ekim 2017 tarihinde aramızdan ayrılan Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencimiz Tufan Karadağ'ı da rahmetle yad ediyoruz" dedi. 
Buruk bir mezuniyet töreni yaşayan öğrenciler, sunucunun bu sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

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