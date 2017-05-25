Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) mezuniyet töreninde mezunlardan 23 yaşındaki Mustafa Sağdıç, nişanlısı 24 yaşındaki Raşide Atalay’a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

MAKÜ’den mezun olan 6 bin öğrenci için Gazi Atatürk Stadı’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Vali Şerif Yılmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar ile mezunların aileleri katıldı. Mezuniyet töreni, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olan Mustafa Sağdıç, kortej geçişine üzerinde “Bizim çocuklar sana ‘yenge’ demek istiyorlar, Raşide’m benimle evlenir misin?” yazılı pankartla katıldı.

Mustafa Sağdıç, arkadaşlarıyla birlikte taşıdığı pankartla nişanlısı Raşide Atalay’ın bulunduğu tribünün önüne geldi. Pankartı ve nişanlısını gören Raşide Atalay, sürpriz karşısında şaşırdı. Tribünden inen Raşide Atalay’ın önünde diz çöken Mustafa Sağdıç, evlilik teklifinde bulundu. Sağdıç teklifini kabul eden Atalay’a yüzük taktı.

Mustafa Sağdıç, unutulmaz bir anı olmasını istediğini belirterek, “3 yıldır nişanlıyız. Evlilik teklif etmemiştim. Mezuniyet törenimde sürpriz yapmak istedim. Unutulmaz bir anı oldu” dedi.

Burdur’da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Raşide Atalay da böyle bir sürprizi beklemediğini söylerken, “Çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Anlatılmaz yaşanır. Cevabım tabi ki evet” diye konuştu.

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