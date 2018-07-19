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Mezuniyet töreninde polislere cemaat ve tarikat uyarısı

KAYSERİ Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 622 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, öğrencilere öğüt verdi, "Hiç kimseye, örgüte ve hele hele...

Mezuniyet töreninde polislere cemaat ve tarikat uyarısı
KAYSERİ Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 622 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, öğrencilere öğüt verdi, "Hiç kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe, bağlı olmayacaksınız" dedi. 
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 21'inci dönem mezuniyet töreni, polis okulu spor salonunda yapıldı. Törene, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, polis müfettişleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, mezun olan polislere övütlerde bulundu. Tanrıver, "Öncelikli olarak dürüst olacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Hakkınızı ve haddinizi bileceksiniz. Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe, bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer vardır, o da devlettir. Hiçbir kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, Devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz" dedi.Dönem birincisinin kütüğe isim çakmasının ardından polis okulundan mezun olan 622 öğrenci, üzerinde Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve tabanca bulunan masa üzerine ellerini koyarak yemin etti.

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