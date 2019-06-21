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Mezuniyet töreninde 'marş' krizi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde, mezuniyet töreni öncesi kürsüye çıkan E.D. adlı erkek öğrenci, yönetimin, İstiklal Marşı okunmaması kararı aldığını öne...

Mezuniyet töreninde 'marş' krizi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde, mezuniyet töreni öncesi kürsüye çıkan E.D. adlı erkek öğrenci, yönetimin, İstiklal Marşı okunmaması kararı aldığını öne sürdü. Salondan çıkarılan E.D. ve arkadaşı, emniyette götürülüp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada ise bu yönde karar olmadığı belirtildi.
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nün 2018- 2019 mezuniyet töreni, yerleşkedeki salonda yapıldı. Törene öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören sırasında kürsüye çıkarak, mikrofonu alan E.D. adlı öğrenci, "Mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmayacakmış, siyasi içerikli olduğu için. Bu cumhuriyetin üniversitelerinde, bu cumhuriyetin İstiklal Marşı yasaklanamaz. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde buna gücü yetmez" dedi. Öğrenciye, salonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kürsüden indirilen öğrenci ve görüntü çeken arkadaşı, salondan çıkarıldı. Bu anlarda, salonda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. E.D. ve arkadaşı, polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Kırıkkale Üniversitesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'mız coşkulu bir şekilde 500'ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir" denildi.
Salonda çekilen görüntülerin bir bölümün tören sırasında kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Görüntülerde İstiklal Marşı'mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur" denildi. 

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