Mezun oldukları lisede öğretmenlik yapıyorlar

KARAMAN'da, 6 öğretmen, mezun olduğu Ermenek Anadolu Lisesi'nde görev yapıyor. Öğretmenlerden Murat Belen ve kardeşi Ahmet Belen, öğrenci oldukları dönemde okul müdürü olan babaları Bekir Belen gibi okulda idarecilik yapıyor. Lisede ayrıca, 6 öğretmenin öğrenci olduğu dönemlerdeki öğretmenleri de hala göreve devam ediyor.Öğrencilik dönemlerinde okudukları Ermenek Anadolu Lisesi'nde, Murat Belen (41) coğrafya öğretmenliği ve okul Müdürlüğü, kardeşi Ahmet Belen (36) müzik öğretmenliği ve müdür başyardımcılığı, Şebboy Hülya Nur (33) matematik öğretmenliği, Arzu Şencan Yanmaz (34) Türk dili ve adebiyatı öğretmenliği, İbrahim Burak Köprülü (37) müzik öğretmenliği ve Aydın Bayram (36) ise rehberlik öğretmenliği yapıyor.Okul Müdürü Murat Belen ayrıca, kendi öğrenci olduğu dönemde okul müdürü olan babası Bekir Belen'in (68) bayrağını taşıyor. Murat Belen'in birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından müdür yardımcısı Şanver Kaya (50) ise o zamanlar felsefe öğretmeniydi. Murat Belen aynı zamanda kardeşi Ahmet Belen ile Şebboy Hülya Nur ve Arzu Şencan Yanmaz'ın, lise son sınıfta öğretmenliklerini yaptı. Şu an okulun güvenlik görevlisi Sevil Sözen Yağcı da (26) yine Murat Belen'in öğrencileri arasında yer alıyor. Mezun oldukları okulda görev yapan 6 öğretmen de yine dönemin okul müdürü Bekir Belen ile şu anki müdür yardımcısı Şanver Kaya'nın öğrencileri.BAYRAĞI OĞULLARI TAŞIYORBayrağı oğullarına devreden okulun eski müdürü Bekir Belen de zaman zaman gelip, eski öğrencileri olan öğretmen ve idarecilerle sohbet ediyor. Ermenek Anadolu Lisesi'nde 32 yıl görev yaptığını belirten Bekir Belen, şunları söyledi:''1977 yılında Ermenek Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak göreve başladım. 2009 yılında ise hizmet süremi doldurarak emekli oldum. 32 yıl boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdik. Öğrencilerimizin bir çoğu iyi bir mevkiye gelerek çeşitli kurumlarda işe başladılar. Şu an Ermenek Anadolu Lisesi'nde görev yapan çok sayıda öğretmen bir zamanlar bizlerin öğrencisiydi. Şu an okul müdürü olarak görev yapan kişi, eski öğrencim ve aynı zamanda oğlum olan Murat Belen, diğer oğlum Ahmet Belen ise müdür başyardımcısı olarak görev yapıyor. Çocuklarımız bizlerden bayrağı teslim aldılar ve başarılı bir şekilde taşıyorlar. Bu durumla gurur duyuyorum.''BABASIYLA AYNI OKULDA ÇALIŞTIOkul müdürlüğü yapan Murat Belen, babasının bayrağını taşımasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. 1996 yılında liseden mezun olduktan sonra, üniversiteyi kazandığı daha sonra da coğrafya öğretmeni olarak mezun olduğu okula atandığını ifade eden Belen, şöyle konuştu:''Öğretmen olduktan sonra mezun olduğum liseye atandım. Bu süre zarfında babam okulun idarecisi, aynı zamanda eski öğretmenimdi. Babamla meslektaş olarak aynı okulda görev yapmaya başladık. Bu oldukça gurur vericiydi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra babamla aynı okulda idareci olarak görev aldık. Babamın emekli olmasının ardından ise okul müdürlüğü görevini yürüttüm. Bu süre zarfında aynı okuldan mezun olduğum ve öğretmeni olduğum kardeşim Ahmet Belen de bu okula öğretmen olarak atandı. Şu an müdür başyardımcısı olarak görev yapıyor.''Felsefe öğretmenleri Şanver Kaya ile de birlikte çalıştıklarını hatırlatan Belen, ''Bir zamanlar kardeşimle, benim felsefe öğretmenimiz olan Şanver Kaya ise okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Benim mezun ettiğim 5 öğrencim ise şu an bu okulda öğretmen olarak görev yapıyor'' dedi.BABASI VE AĞABEYİNİN İZİNDEN GİTTİOkulun müdür başyardımcısı olan Ahmet Belen de, babası Bekir Belen ve ağabeyi Murat Belen'in izinden gidip öğretmen oldu. Öğrencilik yıllarında babası ve ağabeyinin öğretmeni olduğunu hatırlatan Ahmet Belen, ''Ermenek Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olduğum dönemde babam bu okulda idareci, ağabeyim ise öğretmenimdi. Şimdi ağabeyim müdür, ben de müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu gurur verici bir durum'' diye konuştu.ÖĞRENCİLERİYLE MESAİ ARKADAŞI OLDUÖğrencileriyle mesai arkadaşı olan Okul Müdür Yarımcısı Şanver Kaya da, ''1996 yılında Ermenek Lisesi'ne felsefe öğretmeni olarak atandım. Şu an okulumuzda görev yapan okul müdürümüz ve müdür başyardımcımızın babası olan Bekir Belen Bey ile uzun süre birlikte çalıştık. Bir zamanlar öğrencimiz olan kişilerle şimdi meslektaş olarak görev yapıyoruz. Bizlerin idarecisi oldular, bundan dolayı çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.'BU OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK DA EĞİTİMCİ OLMAK DA ÇOK KEYİFLİ'Mezun oldukları okula öğretmen olarak atanan öğretmenlerde Şebboy Hülya Nur da, 2004 yılında liseden mezun olduğunu ve üniversiteyi tamamladıktan sonra da, mezun olduğu okula atandığını söyledi. Nur, ''Hayal ettiği mesleği yapan ender şanslı insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum. Öğrencilik döneminde Ermenek Lisesi'nde ders aldığım coğrafya öğretmenim bugün okul müdürüm. Öğrencilik arkadaşım olan çok sayıda kişi ile şu an bu okulda öğrenci değil, eğitimciyiz. Ben öğretmenlerimin bir çoğuyla şimdi aynı okulda meslektaş olmanın gururunu yaşıyorum.'' diye konuştu.Arzu Şencan Yanmaz ise, ''Yıllar sonra eğitim gördüğüm öğrencilik hayatımın geçtiği okula Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak tayin oldum. Ben öğrenci iken dersime giren öğretmenlerimiz şu an bu okulda idareciler. Bir zamanlar sıra arkadaşım olan çok sayıda kişi ise şu an aynı okulda görev yaptığım meslektaşım. Bu okulda öğrenci olmakta çok keyifliydi, eğitimci olmakta bir o kadar keyifli.'' dedi.

