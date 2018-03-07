Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına 8 Mart izni

MERSİN’de Mezitli Belediyesi’nin kadın çalışanlarına, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle 1 gün idari izin verildi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın çalışanlarına '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel jest yaptı. Kadın çalışanların odalarını dolaşarak tek tek çiçek veren Başkan Tarhan, 1 gün süreyle idari izinli olduklarının müjdesini verdi.

Kadın odaklı çalışan bir belediye olduklarını belirten Başkan Tarhan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 8 Mart’ta da kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak işlerin aksamaması koşuluyla idari izin verdik. Biz sadece 8 Mart’ta değil her zaman kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Aynı işi yapan kadın çalışanlarımız, erkeklere oranla yüzde 5 daha fazla maaş alıyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ sözünden yola çıkarak Mutlu Mezitli’yi kadınlarla birlikte yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Sosyal demokrat anlayışımızla, hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Yine, mevcut kadromuzda bulunan yirmi müdürlükten onunda kadın müdürler görev yapıyor" diye konuştu.

Sadece belediye personeli arasında değil, vatandaşa hizmet noktasında da kadın olgusunu ön planda tutma gayretinde olduklarını kaydeden Tarhan, şöyle konuştu:

"Farklı bölgelerde oluşturduğumuz 7 kadın üretici pazarımız var. Bu pazarlarda 1000'e yakın kadınımıza iş imkanı sağladık. Artık Mezitli’de kadınlarımız bu sayede ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyorlar. Bu projemiz çeşitli otoriteler tarafından kadına karşı şiddet için çözüm olarak önerilmektedir. Yine toplam 10 Gönüllü Evimizde yüzde 90’ı kadınlardan oluşan gönüllü ordumuz çok değerli çalışmalara imza atmaktadır. Ürettikleri ürünleri değerlendirerek onlarca kızımızın okumasına katkı sunmaktalar. Biz de bu emekleri karşılıksız bırakmamak adına Mezitli’yi, kadınları sembolize eden mor çiçekler açan jakaranda korulukları ile donattık. Toplam 36 koruluğumuzda 8 bin jakaranda ağacımız hem havamızı temizlemekte hem de kadının toplumsal yaşamdaki yerine dikkat çekmektedir. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."



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