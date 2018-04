Mezarlığı zeytinliğe dönüştüren 600 yıllık gelenek

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesine bağlı Yörük köyü Helvacı'da, 600 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında, ölen her kişinin mezarının başına zeytin fidanı dikilmesi nedeniyle yaşı 600'e yaklaşan ağaçların da aralarında yer aldığı zeytinlik oluştu. Ağaçlardan elde edilen üründen sağlanan gelirle köydeki ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Torbalı ile çevresindeki yerleşim yerlerinin kervan yolu üzerindeki kırsal Helvacı Mahallesi'nde, yaklaşık 600 yıl önce, yaşamını yitiren her kişi için mezarının başına zeytin fidanı dikilmeye başlandı. Bu uygulama gelenek haline gelirken, asırlar boyunca sürdürüldü. Aralarında yaşı 600'ü bulanların da yer aldığı zeytin ağaçlarıyla mezarlık zeytinliğe dönüştü. Zamanla verimi artan ağaçlardan her yıl ürün alınmaya başlandı. Köylüler tarafından toplanan zeytinlerden elde edilen gelir, özellikle köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, geçimlerine katkı sağlandı.

MEZAR TAŞLARI ÇALINIYOR

Köylülerin son dönemdeki en büyük şikayeti ise mezar taşlarının, tarihi eser olarak değerlendirilebileceği düşüncesiyle hırsızlar tarafından çalınması oldu. 300 kişinin yaşamını sürdürdüğü, 150 haneli Helvacı Mahallesi'nin muhtarı Şahin Uysal, "Köyümüz, bölgenin en eskisi durumunda. Bölgenin önemli kervan yolunun da üzerinde kurulmuş. Eskiden gelen kervancılara helva ikram edildiği için köylümüzün adı da bu şekilde kalmış. Çevredeki diğer köyler, bizden kopan kişilerce kurulmuş. Zeytin atalarımızdan beri önem verdiğimiz en önemli geçim kaynağımız. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı. Zeytin dikmek, Osmanlı'dan günümüze kadar yaşattığımız bir gelenek. Her yerde, mezarlıklara serviler, meyve ağaçları dikilir; bizde zeytin dikiliyor" dedi.

