Mezar kazarken ölümün yaşandığı köye muhtardan sağlık ocağı isteği

ZONGULDAK'ta ölen komşusu Muharrem Aktaş'ın (65) mezarını kazarken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Engin Yurtseven'in (32) yaşadığı köyün muhtarı konuştu. Kent merkezine uzak olduklarını belirten muhtar Şaban Açıkgöz, köye sağlık ocağı yapılmasını istedi.İstanbul’da kanser tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş, önceki gün hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Muharrem Aktaş’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak’ın Ayvatlar köyüne gönderildi. İstanbul’da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Engin Yurtseven de köydeki gençlerle birlikte mezarlığa giderek Muharrem Aktaş için mezar kazmaya başladı. Mezar kazarken aniden fenalaşan Engin Yurtseven mezarın içine yığıldı. Arkadaşları tarafından mezardan çıkarılan Yurtseven, Zonguldak Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda karşılaştıkları ambulansa bindirildi.Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Engin Yurtseven, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.SAĞLIK OCAĞININ AÇILMASINI İSTEDİMuharrem Aktaş ve Engin Yurtseven’in cenazeleri, dün öğle namazının ardından köy camiinde kılındı. Engin Yurtseven, Muharrem Aktaş'ın mezarının 10 metre ilerisinde toprağa verildi. Ayvatlar Köyü Muhtarı Şaban Açıkgöz, ölen iki vatandaşının da çok iyi insanlar olduğunu anlatarak, "Muharrem arkadaşımız vefat eti. Onun mezarına toprak atarken kalp krizi vuruyor Engin arkadaşımıza. Onu kenara almışlar ambulans gelene kadar. Orada vefat etmiş çocuk. Burası uzak. Ambulans çok geç geliyor buraya. Sağlık ocağı kapandı. Ben sağlık ocağının açılmasını istiyorum. Şu anda sağlık ocağı yok. Ambulansın böyle konularda bir an evvel gelmesi için çalışma yapılamasını istiyorum. 1 saatte geldi ambulans. Erken gelse belki çocuk yaşardı." dedi.



