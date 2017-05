Meyve ve sebzelerin tazeliği ölçülebilecek

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Emine Kemiklioğlu ve öğrencilerinin geliştirdiği meyve ve sebzelerin tazeliğini ölçen 'MeSeTa' isimli cihaz, gümrüklerde hem de tüketiciler tarafından kullanılabilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Emine Kemiklioğlu ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri Özlem Özen ile Berfin Gürboğa, meyve ve sebze sektöründe büyük ilgi görecek cihaz geliştirdi. 'MeSeTa' ismi verilen cihazın örneklerinin bulunmadığını ve patent başvurusu yaptıklarını açıklayan Yard.Doç.Dr. Emine Kemiklioğlu, "Genelde meyve ve sebzenin tazeliğini korumak üzerine çalışmalar yapılmış, ama tazeliği ölçen cihazlar yoktu. Biz de neden böyle bir cihaz yapmayalım diye düşündük. Sanayi desteğimiz de vardı. Bu cihazın protatipini ortaya çıkardık" dedi.

Cihazın çalışma şeklini anlatan Kemiklioğlu, şöyle konuştu:

"Cihazın içinde bir devre var ve yazılım geliştirdik. Her bir meyve ve sebze için ilk olarak laboratuvarda sınır değerlerini belirledik ve kalibrasyon verilerini oluşturduk. Bunların programlarını yazıp her bir meyve sebze için cihaza yükledik. Bu sınır değerlere göre de bayat ise kırmızı ışık, taze ise yeşil, ara sınır değerde ise mavi renk yanacak."

Cihazın geliştirileceğini ifade eden Kemiklioğlu, patent alınması ardından cihazın sektöre katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

LABORATUVARDA DEĞERLER BELİRLENDİ

Biyomühendislik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Özlem Özen de geliştirdikleri cihazın ithalat ihracat, tarım, hazır gıda sektöründe rahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, "Meyve ve sebzelerden kaynaklanan israfı ve bozulmalarından kaynaklanan sağlık problemlerinin önlenmesi için MeSeTa adını verdiğimiz cihaz geliştirdik. Bu cihaz gümrüklerde kullanılabilir. Soğuk hava depolarındaki meyve ve sebzelerin taze olup olmadığını bu cihaz sayesinde öğrenebiliyoruz. Çiftçiler ve hazır gıda yapan fabrikalar da bunu kullanabilir" diye konuştu. Tüketicilerin de rahatlıkla kullanabileceğini söyleyen Özen, "Yeşil, kırmızı ve mavi ledler sayesinde tazelik anlaşılabilecek. Bu değerleri laboratuarda yaptığımız çalışmaların ardından belirledik. Her ürün için farklı değerler ölçüldü. Ayrı ayrı deneyler yapıldı. Şuanda domates, limon, portakal, biber, patates, çilek, muzda değerler belirlendi" dedi.

