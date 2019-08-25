Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, sinemayla tanıştı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, belediyenin düzenlediği etkinlikle, ilk kez sinema ile tanıştı. İlçe merkezindeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ne getirilen çocuklar, 'Kahramanlar Takımı' filmini merak ve heyecanla izledi.Yenişehir'de, kilometrelerce uzaktan kente çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için, belediye bir etkinlik düzenledi. Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yaklaşık 20 çocuk, ilk kez sinemada film izledi. İlçe merkezindeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ne getirilen çocuklar, 'Kahramanlar Takımı' filmini izledi. Filmi büyük merak ve heyecanla izlediğini söyleyen çocuklardan biri, "Sinemanın nasıl bir yer olduğunu hep merak ediyorduk. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Her cumartesi ve pazar günü Kültür Merkezi'nde ücretsiz film gösterimleri yaptıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, tarım arazilerine kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerin çocuklarının da bu hizmetten mahrum kalmaması gerektiğini söyledi. Mevsimlik tarım işçilerinin, sezonun açılmasıyla birlikte Güneydoğu illerinden ilçeye geldiklerini ve tarlalarda çalışarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Aydın, "Sezonun sona erdiği ekim ayında Yenişehir Ovası'ndan ayrılıp memleketlerine geri dönüyorlar. Bu süreçte çocuklar da sosyal etkinliklerden mahrum kalıyorlar. Belediye olarak onların da sinemayla tanışmalarını istedik. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi bundan sonra bu tür organizasyonlarımız sürecek" dedi.