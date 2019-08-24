Mevsimlik işçilerin çocukları okullu oldu

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde mevsimlik işçilerinin çocukları için Aşağıdağ İlkokulu’nda verilen eğitim bugün sona erdi. Çocuklar için temsili mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriyeli aileler ile doğu ve güneydoğu illerinden fındık toplamak için ilçeye gelen aileler, Aşağıdağ köyünde kurdukları çadırlarda konaklıyor. Gündüzleri fındık bahçelerine fındık toplamaya giden ailelerin çocukları ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezince hazırlanan program kapsamında Aşağıdağ İlkokulunda eğitim gördü. 30 gün süren eğitime 110 çocuk katıldı. Çocuklara, okuma ve yazma, beden eğitimi, resim ve müzik eğitimi verildi. Bugün sona eren eğitimin ardından çocuklar için düzenlenen mezuniyet törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, öğretmenler, çocuklar ve aileleri katıldı.

İlçeye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim görmeleri için okullarını açtıklarını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, “Yaz tatilinde herkesin tatilde olduğu ve dinlendiği ortamda bizler 12 öğretmenimizle 111 değerli öğrencimize fındık işçilerinin çocuklarına eğitim öğretim verdik. 110 öğrenci 1 aylık eğitimin ardından bugün mezun olarak ayrılıyorlar. Ben burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program, çocuklar için yapılan etkinliklerin ardından sonra erdi.



