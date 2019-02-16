Mevlüt Uysal Büyükçekmece’nin geleceğini gençlere emanet etti

İSTANBUL, ()–İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de gençlere, eğitime ve spora pozitif ayrımcılık yapacaklarını vurguladı. Başkan Uysal, "Büyükçekmece değişecekse sizlerle değişecek" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal programına esnaf ziyaretiyle başladı. Büyükçekmece sahilindeki balıkçıları dolaşan Başkan Uysal, ardından kıraathanelerde vatandaşlarla buluştu. Başkan Uysal, buradan da Kars-Ardahan ve Iğdır Derneği’ni (KAYDER) ziyaret etti. Akşam üzeri Ak Parti Gençlik Kolları ile buluşan Mevlüt Uysal, burada gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Uysal, "Caddelerde ve sokaklarda bize ciddi bir teveccüh var. Ben şuna inanıyorum. Büyükçekmece’deki herkes yani oturanların yüzde 70’i ve yüzde 90’ı ‘Mevlüt Uysal kazandığı takdirde, buraya güzel hizmet gelecek’ diye düşünüyor. Bunun sandığa yansımasını seçimde göreceğiz. Burada iyi bir farkla kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE’YE İKİ ÖNEMLİ PROJE

Gençlerle buluşmasında ilginin çok fazla olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Belediyecilikte iki tane pozitif ayrımcılık yapacağız, ilki eğitimle birlikte gençlerimize, diğeri de spora. İkisi de gençleri ilgilendiriyor. Dolayısıyla gençlerde bunu duyunca ve Büyükçekmece’de de gençler için yapılan şeylerin az olması sebebiyle hatta hiç olmayınca gençlerimizde ilgi gösteriyor. 31 Mart’ta burada bize görev verildiğinde Büyükçekmece’nin gençleri herhangi bir aktivitede Büyükçekmece’nin dışına çıkmadan burada her istediklerini bulabilecekler. Tam tersine de Büyükçekmece’ye çevre illerden de faaliyette bulunmak isteyen gençler akın edecek" diye konuştu.

BAŞKAN UYSAL, BÜYÜKÇEKMECE’NİN GELECEĞİNİ GENÇLERE EMANET ETTİ

Mevlüt Uysal, genç yaşta ideallerin peşinde koşmanın önemine değinerek, "Yaptığı işlerde başarılı olan birilerini görürseniz, gençliğinde bu işe başladıklarını göreceksiniz. Bakın Cumhurbaşkanımıza. Bakın Bakanlarımıza, işlerinde başarılı olan insanlara. Hepsi gençlik kollarında başladı bu işlere. Şu anda birçok genç başka şeyler ile uğraşırken, siz geldiniz ve ‘Gelecekte Büyükçekmece nasıl olacak?' onun merakıyla buradasınız. Büyükçekmece değişecekse sizlerle değişecek" açıklamalarında bulundu.

Önümüzdeki hafta Büyükçekmece ile ilgili projelerin tanıtımını yapacaklarını açıklayan Başkan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki hafta Büyükçekmece’ye dair projelerimizi açıklayacağız. Kızıl Ordu Orkestrasını Büyükçekmece’ye getireceğiz. 2009’da Başakşehir de Belediye Başkanı olduktan sonra ilçe belediyelerin yapmış olduğu en güzel, en mükemmel kültür merkezini açarken Londra Filarmoni Orkestrasını getirmiştik."