Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki kadın esnafa sahip çıktı

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de çıktıkları pazarda belediye yetkililerince sorun yaşayan kadın esnafa, “Diğer arkadaşlarınıza da bunun sözünü rahatlıkla verebilirsiniz. Biz geldiğimizde bu sorunları yaşamayacaksınız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Mevlüt Uysal, 'Söz Sizde' programlarıyla vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Uysal, 'Gençlik Buluşması' kapsamında Ulus'ta Büyükçekmeceli gençlerle bir araya geldi.



“BİZ GELDİĞİMİZDE SORUN YAŞAMAYACAKSINIZ"

Büyükçekmece'de yaşayan ve pazarda satış yaptıkları sırada belediye yetkilileri tarafından sürekli rahatsız edildiklerini ve kendisi gibi 50-60 kadının da bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren bir kadına Mevlüt Uysal, “Biz geldiğimizde sorun yaşamayacaksınız. Diğer arkadaşlarınıza da şunun sözünü rahatlıkla verebilirsiniz. Biz geldiğimizde kuracağımız kapalı pazar yerleri ile bu sorunları yaşamayacaksınız" dedi.



Başkan Uysal, Büyükçekmece'nin 4-5 bölgesine kapalı pazarlar kuracaklarının müjdesini vererek, “Bu pazarlara mahallelerimizden servis koyacağız. Hem pazarcı esnafımız rahat edecek hem de alışverişe gelen vatandaşımız rahat edecek. Bunu yapmak zor bir iş değil. Biz bunu yaptığımızda el emeği ürünler satanlar ve özellikle Büyükçekmece'de kendi ürettiklerini satanlar burada kendilerini çok rahat geçindirebilir. Zaten çıkan yeni bir kanunumuza göre ev kadınlarımız kendi ürettiklerinin satışını yaptıklarında devletimiz bundan vergi almayacak. Hükümetimiz, vatandaşlarımız kimseye muhtaç kalmasın kendi emeğini üretip satsın diyor. Hükümetimiz teşvik ediyor. Ama belediyeler de buna imkân sunup, 'Bu işi yapabilirsiniz' demediğinde de sorun çıkıyor, iş kilitleniyor."

“DÜNYANIN EN LÜKS PAZARLARINI YAPTIK"

Bayanların pazarda belediyelerde yaşadığı sorun dışında pazar esnafına da Başakşehir'de yapılan uygulamaları örnek veren Başkan Uysal, “Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde dünyanın en lüks pazarlarını yaptık. Şunu rahatlıkla iddia edebilirim ki dünyanın en lüks, en güzel pazarını önce Başakşehir'de 2009 yılında yaptık. Asansörü, yürüyen merdiveni, kapalı otoparkı, ısıtma ve soğutması var. Sonrasında da Bahçeşehir'de yaptık. İlk yaptığımız lüks diyorduk ama ondan da daha lüksünü yaptık. Bunu anlatmamın sebebi, o projeyi çizen arkadaşlara dedim ki, 'Dünyayı dolaşın, dünyadakinin en iyisini yapalım' dedim. Öyle ki Bahçeşehir'deki pazarımıza diğer ilçelerden servis istiyorlar" ifadelerini kullandı.

“MARİFET ÇÖZÜM ÜRETMEK"

Büyükçekmece'de kuracakları kapalı pazarlarla ilgili de bilgi veren Uysal, şöyle devam etti: “Büyükçekmece'de Fatih, Dizdariye, 19 Mayıs Mahallesinde güzel bir yer tespit edip bu pazarımızı kurup servisleri dolaştırmaya başladığımız zaman neden sokağa pazar kuralım? O pazar kurulan sokakta kalp krizi geçiren olsa, sokakta bir yangın çıksa ulaşım nasıl sağlanacak? Bunların hiç biri olmasa bile pazarcı esnafımız sabah erken saatlerde çadırını kurarken çıkardığı sesten vatandaşlarımız rahatsız oluyor. Marifet pazar kurdurtmamak değil, pazar ihtiyacını en güzel şekilde çözmek. İnşallah Büyükçekmece'nin 4-5 bölgesine kapalı pazar kurduğumuz zaman servislerle birlikte vatandaşlarımız her mahalleden sorunsuz bir şekilde bu pazarlara gelip gidebilecekler. Diğer pazarcı arkadaşlarınıza da şunu söyleyebilirsiniz; yaptığımız yerleri gidip görebilirler, vaatlerimizi değil. Yaptığımız şeyleri gösterelim, sadece projelerimizi değil."

GENÇLERDEN MEŞALELİ KARŞILAMA

Başkan Uysal 19 Mayıs Mahallesi'ndeki programının ardından havai fişek ve meşalelerle gençler tarafından karşılandığı Ulus Mahallesi'ne geçti. Yoğun tezahüratlarla seçim irtibat bürosuna giren Başkan Uysal, “Buradaki heyecanı gördükten sonra 31 Mart'ta seçimi kazanırsak sebebi sizsiniz" dedi.

Bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerle bire bir görüşmenin önemine dikkat çeken Uysal, “AK Parti olarak gençlerle irtibatımızı çok sıkı tutmamız gerekiyor. Gençler AK Parti dönemi öncesini bilmedikleri için AK Parti'nin yaptığı hizmetlerle ilgili doğal olarak değerlendirme yapamıyorlar. Ama Tepecikli gençler gidecek spor salonu, yüzme havuzu, halı saha bulamıyorsa hadi gidip Mevlüt Uysal'a destek verelim, AK Parti'ye destek verelim bunları yaptıralım diyeceksiniz" diye konuştu.

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