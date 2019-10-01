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Metrobüsteki kavga kamerada

METROBÜS'te ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.  Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu...

GENEL 01.10.2019, 09:10
METROBÜS'te ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.

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