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Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor. (FOTOĞRAF)  

Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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