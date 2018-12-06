Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor. (FOTOĞRAF)
06 Aralık 2018 Perşembe 09:11
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
(FOTOĞRAF)
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