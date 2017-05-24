Metro sürücü kursunu tamamlayan vatmanlar brövelerini aldı

İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul’un düzenlediği Tren Sürücüleri Eğitim Programı’nın 22. Dönemi tamamlandı. 4 aylık eğitim programı sonunda teorik ve uygulamalı derslerin ardından 88 vatman brövelerini düzenlenen törenle aldı. VProgram kapsamında iş güvenliği, acil durum prosedürleri, sağlık, sürüş teknikleri, trenler, trafik işletimi, mesleki eğitimler ile uygulamalı sürüş teknikleri gibi yoğun bir programdan geçti. Sürüş eğitimleri uzman eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi. Uygulamalı eğitimler gece yolcusuz vagonlarda gerçekleştirildi.

Prof. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, 'Metroya anne eli değerse' oyunundaki anne karakterini canlandıran ve 'Metro annesi' ilan edilen tiyatro oyuncusu Esin Karakaya sertifika sahibi sürücülere dikkatli olmaları, yolcuların güvenliğini ön planda tutmaları konusunda 'klasik anne öğütleri' verdi. Mezuniyet töreninde konuşan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı "Çok önemli bir gün. Brövelerini alan 88 arkadaşımız aileleriyle birlikte burada. En alt kademeden en üste kadar hepimiz İstanbulumuza hizmet ediyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi,

İstanbul Metro Genel Müdürü Kasım Kutlu da "Sürücülerimiz zorlu bir eğitim sürecinden sonra sertifika alan kardeşlerimizle bir aradayız. Biz hizmet kalitesini sürekli yüksek tutmayı hedefliyoruz ve İstanbullulara güler yüzlü hizmet anlayışını sunmanın mutluluğu ve de gururu içindeyiz" ifadesini kullandı. Kurstan başarıyla ayrılan sürücüler ise "Değerli hocalarımızdan bu eğitimleri aldık. Çok sıkı bir eğitim dönemi geçirdik ve en iyi şekilde hazırlandık. İstanbullulara hizmete hazırız" şeklinde konuştu.

Törenin ardından işbaşı yapmak üzere görev yerlerine uğurlanan vatmanlar ortalama olarak her gün 2 milyon yolcu taşıyacak.