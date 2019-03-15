Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (4)

AYNI YERDE BİR ÇÖKME DAHA OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan 2 kişiden Mehmet Ali Yalçın'ın cesedinini çıkarılmasının ardından Mehmet Çiftçi'ye de ulaşmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmalar devam ederken, akşam saatlerinde aynı yerde, göçüğün kenarında bir çökme daha meydana geldi. İkinci çökmede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, ()

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