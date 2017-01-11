Metro istasyonlarında 'Reina saldırganı' alarmı

Ersan SAN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Mehmet İlkay ÖZER - İhsan YALÇIN - Süleyman KAYA- Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () BAĞCILAR'da Yenikapı-Kirazlı metro hattında 'Reina Saldırganı' olarak aranan şüpheliyi gördüğünü iddia eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri metro seferlerini geçici olarak durdurarak çıkan vatandaşları tek tek inceledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında bulunan bir kişiyi Reina'ya saldıran teröristin eşkaline benzeten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, metro istasyonlarında Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, metro seferleri kısa süreli durdurarak duraklarda bulunan kişiler ve boşaltılan metrolardan inen kişileri tek tek inceledi. Polis ekipleri duraklarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini de kontrol etti. TEM ekipleri olayla ilgili olarak kimseyi gözaltına almazken, güvenlik tedbirleri devam ediyor.

(FOTOĞRAF)