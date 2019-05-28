Metro inşaatında yangın (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. (FOTOĞRAF)
28 Mayıs 2019 Salı 09:08
Murat SOLAK/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
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