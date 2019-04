Metro için dev köstebek yeraltına inecek

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu'nda başlatılan çalışmalar, aralıksız devam ediyor. 7,2 kilometrelik hattın, Üçkuyular ile Balçova arasındaki 1,2 kilometrelik kısmı, yeni Avusturalya tünel metodu olarak bilinen natm denilen delme ve patlatma yönetimi ile yapıldı. Balçova'da ise farklı bir metot uygulanacak. Metronun, Balçova ile Narlıdere arasındaki kısmında TBM (Tunnel Boring Machine) ya da bilinen adıyla dev köstebek, kullanılacak. TBM, Balçova'dan başlayarak zemini Narlıdere'ye kadar dairesel olarak kesecek. TBM aynı zamanda, tüneldeki betonlama işini de yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu için çalışmalar 750 işçi ile aralıksız sürdürülüyor. 7,2 kilometrelik hat üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Balçova üzerinden Narlıdere'ye kadar uzanacak olan metro hattı için çalışmalar, yerin tam 30 metre altında devam ediyor. Şuana kadar açılan tünel uzunluğu ise bin 250 metreye ulaşmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, metro çalışmalarının sürdürüldüğü Balçova'daki şantiyede ekibine bilgi verdi. 7,2 kilometrelik metro hattı tünelinin Üçkuyular'dan Balçova'ya kadar açılan 1,2 kilometrelik kısmına, yeni Avusturalya tünel metodu olarak da bilinen natm denilen delme ve patlatma yönetimi ile gelindi. Metronun, Balçova ile Narlıdere arasındaki kısmında ise TBM (Tunnel Boring Machine) ya da bilinen adıyla dev köstebek, kullanılacak. Kazı çapı 6 bin 580 milimetre olan makinenin ön yüzeyinde kesiciler bulunuyor. Bu kesiciler sayesinde makine kayaları keserek yerin altında ilerleyecek. TBM'in yeraltına indirilmesine için gerekli imalat yapıldıktan sonra, makine Balçova'dan girip Narlıdere'den çıkacak.

GÜNDE 9 METRE İLERLİYOR

Şuanda günde 9 metre kazılan tünel, TBM'in çalışmaya başlamasıyla daha da hızlanacak. TBM ile günde 20 metre tünel kazılacak. TBM, tüneli bir yandan dairesel olarak açarken diğer taraftan ise tüneldeki beton kaplama işini de yapacak. Buğra Gökçe, çalışmaların 750 işçi ile 3 vardiya şeklinde sürdürüldüğünü belirtti. Yerin altında çalışmanın son derece zor olduğunu, personel ve mühendislerin çok büyük efor sarf ettiklerini kaydeden Gökçe, "Kaza bela riski çok yüksek olan işler. Her adımında ayrı ayrı kontroller yapılıyor. Jeolojik etütler yapılıyor. Karot alınıyor, numuneler alınıyor. Bunlar bitmeden yeni adımlar atılmıyor ki bir can veya mal kaybı yaşanmasın" dedi.

'HER KİLOMETREDE BİR İSTASYON'

Hat üzerinde her kilometrede bir istasyonun olacağını vurgulayan Buğra Gökçe, metro çalışmalarına paralel olarak otopark projelerinin de bulunduğunu aktardı. Gökçe, Balçova ve Narlıdere'de yeraltı otoparkı yapacaklarını kaydetti. Şuana kadar yapılan imalatın 'natm' yöntemi ile sürdürüldüğünü belirten Buğra Gökçe, halk arasında 'dev köstebek' olarak adlandırılan TBM makinasının, şuan zemin koşulları oluşmadığı için alana indirilemediğini, bu makinanın gelecek mayıs ayının ortalarında kullanılmaya başlanacağını açıkladı. 650 ton ağırlığına, 90 metre uzunluğa sahip olan TBM ile günde 20 metre tünel kazılacağını söyleyen Gökçe, "TBM, aşağıda bir fabrika mantığı ile toprağın altında tüneli açıyor. Açtığı tünelde çıkan hafriyatı arkaya doğru atıyor. Ardından ürettiği beton plakları, açılan alana monte ediyor. Plakları bir birine monte ediyor ve tünelin yapısını tamamlayarak çıkıyor" dedi.

'2022 YILININ İLK AYLARINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Narlıdere Metrosu tamamlandığında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları ile hizmet verecek. Buğra Gökçe, şuanda 750 işçi ile sürdürülen çalışmaların, yakın bir zamanda bin 500 işçi ile devam edeceğini açıkladı. Metro çalışmalarının 2022 yılının ilk aylarında tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Gökçe, tünel kazı çalışmaları sırasında çıkarılan tonlarca hafriyat ise, döküm sahalarına götürüldüğünü vurguladı. Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şuanda metro, tramvay ve İZBAN olmak üzere yaklaşık 179 kilometrelik bir raylı sistem hattını devreye koyduğunu da hatırlattı.

'İZBAN BERGAMA'YA KADAR UZATILACAK'

Belediyenin hayata geçirmeyi planladığı projelere dair de bilgi veren Gökçe, "Narlıdere Metrosu'nun yanı sıra farklı projelerimiz de var. İZBAN'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile birlikte Bergama'ya kadar uzatacak bir proje hazırlığı sürüyor. Bunun son aşamasına TCDD geldi. Biz de İZBAN'ın duraklarını, istasyonlarını, alt geçit ve üst geçitlerini yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak hazır olduğumuz diğer proje ise 13,5 kilometrelik bir hat olan Buca Metrosu. Proje için onay geldiğinde ihaleye çıkılacak" dedi. Ayrıca Karşıyaka Tramvay'ını da Çiğli'ye kadar uzatacak olan projenin tamamlandığını söyleyen Gökçe, "Bu proje için de Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Onay geldikten sonra Karşıyaka Tramvayı, Mavişehir'den Çiğli'ye uzanacak. Çiğli'de hem organize sanayi bölgesini, hem üniversite ve yeni kurulan hastaneyi kucaklayan 13 kilometrelik bir tramvay hattı olacak. Böylece Karşıyaka iskelesinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne kadar uzanan bir raylı sistem ağımız daha olacak. Bütün bunları eklediğimizde önümüzdeki 5 yıl içerisinde raylı sistem ağımızı yaklaşık 70 kilometre daha uzatmış olacağız. Yani 179 kilometreden yaklaşık 250 kilometreye ulaşacak" dedi.



