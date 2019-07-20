Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın -1

Hüseyin COŞKUN - İstanbul - METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
Hüseyin COŞKUN - İstanbul - METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. (FOTOĞRAF)
20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:53
Hüseyin COŞKUN - İstanbul - METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)