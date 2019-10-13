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Metresini 2 liradan aldıkları kumaştan elbise yapıp, 150 liraya satıyorlar
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, dikiş- nakış öğreniyor. Kursiyer kadınlar, metresini 2 liraya aldıkları parça kumaşlarla ürettikleri giysileri 150 liraya satarak aile ekonomisine...
GENEL 13.10.2019, 12:49
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, dikiş- nakış öğreniyor. Kursiyer kadınlar, metresini 2 liraya aldıkları parça kumaşlarla ürettikleri giysileri 150 liraya satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi, 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok ilgiyi giyim atölyesi sınıfına gösterdi. 40 yaş üstü 20 kursiyerden oluşan sınıfta kadınlar, kumaşlardan giysi dikmeyi öğreniyor. 2 liradan alınan parça kumaşlar, kursiyerlerin ellerinde elbiseye dönüşüyor. Bu elbiseler, ortalama 150 liradan alıcı buluyor.
Kursta görevli Giyim Öğretmeni Şeyda Aslan (28), "Kursumuz halka açık. Buraya ortalama 40 yaş üzeri kadınlar geliyor. İlk önce ölçü alımıyla başlıyoruz. Daha sonra makineyi tanıtıyoruz. Sonra dikime başlıyoruz. Herkes istediğini dikebiliyor. Pantolon, gömlek, elbise, ceket dikimi yapıyoruz. Sonrasında satışa geçiyoruz. Buraya gelip eğitim alan arkadaşlarımız istediği kıyafeti dikebiliyorlar. Özellikte atık kumaşlardan, dışarıdan 2 lira, 5 liraya aldığımız kumaşlardan elbise, ceket dikebiliyorlar ve diktiklerini 150 liraya satabiliyorlar” dedi.
Evde canı çok sıkıldığı için bu kursa başladığını belirten Hatice Kolcu (70), "Boş kalan vakitlerimi burada değerlendirmek istedim. İçimden hep çalışmak geliyor. Burada çok şey öğrendim. Kursa başladıktan 15 gün sonra makineyi kullanmayı öğrendim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç yorulmuyoruz, eğleniyoruz. İşimiz çok iyi. Üst kıyafetler, eşofmanlar, etekler diktik. Burada ben 70 yaşında meslek sahibi oldum. Buna çok seviniyorum. Çocuklarıma katkım oluyor" ifadelerini kullandı.
Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı'nca yeniden yapılan Halk Eğitim Merkezi, 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde köylü kadınlar en çok ilgiyi giyim atölyesi sınıfına gösterdi. 40 yaş üstü 20 kursiyerden oluşan sınıfta kadınlar, kumaşlardan giysi dikmeyi öğreniyor. 2 liradan alınan parça kumaşlar, kursiyerlerin ellerinde elbiseye dönüşüyor. Bu elbiseler, ortalama 150 liradan alıcı buluyor.
Kursta görevli Giyim Öğretmeni Şeyda Aslan (28), "Kursumuz halka açık. Buraya ortalama 40 yaş üzeri kadınlar geliyor. İlk önce ölçü alımıyla başlıyoruz. Daha sonra makineyi tanıtıyoruz. Sonra dikime başlıyoruz. Herkes istediğini dikebiliyor. Pantolon, gömlek, elbise, ceket dikimi yapıyoruz. Sonrasında satışa geçiyoruz. Buraya gelip eğitim alan arkadaşlarımız istediği kıyafeti dikebiliyorlar. Özellikte atık kumaşlardan, dışarıdan 2 lira, 5 liraya aldığımız kumaşlardan elbise, ceket dikebiliyorlar ve diktiklerini 150 liraya satabiliyorlar” dedi.
Evde canı çok sıkıldığı için bu kursa başladığını belirten Hatice Kolcu (70), "Boş kalan vakitlerimi burada değerlendirmek istedim. İçimden hep çalışmak geliyor. Burada çok şey öğrendim. Kursa başladıktan 15 gün sonra makineyi kullanmayı öğrendim. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç yorulmuyoruz, eğleniyoruz. İşimiz çok iyi. Üst kıyafetler, eşofmanlar, etekler diktik. Burada ben 70 yaşında meslek sahibi oldum. Buna çok seviniyorum. Çocuklarıma katkım oluyor" ifadelerini kullandı.
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