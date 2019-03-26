Metin Topuz'un yargılandığı davayı ABD Başkonsolosu da izliyor

Özden ATİK/İSTANBUL, () ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.
(FOTOĞRAF)
Özden ATİK/İSTANBUL, () ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi. (FOTOĞRAF)
26 Mart 2019 Salı 13:37
Özden ATİK/İSTANBUL, () ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.
(FOTOĞRAF)
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