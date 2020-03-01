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#akp
#Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz
#Güney Dakota eyaleti
#Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı
#Üzerine taş duvar yıkıldı
#Özge Çamcı
#Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi
#Mecliste
#operasyon
#YÖKten üniversitelere koronavirüs tedbirleri yazısı
#Ipsos MORI
#Kings College
#Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
#koronavirüs salgını
#van deprem
#arnvutköy
#TBMM 24. Dönem Osmaniye Milletvekili
#tevrat
#Beşiktaş Sompo Sigorta Galatasaray Doğa Sigorta: 7468
#Deprem provokatörlerine milleti ve devleti aşağılama soruşturması
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#akp
#Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz
#Güney Dakota eyaleti
#Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı
#Üzerine taş duvar yıkıldı
#Özge Çamcı
#Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi
#Mecliste
#operasyon
#YÖKten üniversitelere koronavirüs tedbirleri yazısı
#Ipsos MORI
#Kings College
#Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
#koronavirüs salgını
#van deprem
#arnvutköy
#TBMM 24. Dönem Osmaniye Milletvekili
#tevrat
#Beşiktaş Sompo Sigorta Galatasaray Doğa Sigorta: 7468
#Deprem provokatörlerine milleti ve devleti aşağılama soruşturması