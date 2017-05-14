Metin Feyzioğlu, TBB başkanlığına yeniden seçildi (geniş haber)

Tahsin GÜNER / ANKARA,() - TÜRKİYE Barolar Birliği'nin, dün ve bugün gerçekleştirilen 34. Olağan Genel Kurulu'nda, Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yeniden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçildi. 79 Baronun 504 delegeyle temsil edildiği Genel Kurul'da 486 delege oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli 420 oyun 419'unu alan Av. Metin Feyzioğlu, yeniden TBB'nin başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının ardından kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yapan Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği, dün olduğu gibi bugün de ülkemize, milletimize, mesleğimize hizmete devam edecektir. Geçerli oy sayısı 420, alınan 419. Türkiye Barolar Birliği'nin tüm delegelerine, tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Barolar Birliği, 80 milyonu adalet paydasında buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Gelecek aydınlıktır. Umut daima kazanmıştır ve yine kazanacaktır" dedi.

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