 METİN FEYZİOĞLU'NDAN SEÇİM UYARILARI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL ()

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri genel seçimi öncesi önemli uyarılarda bulundu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, seçim güvenliğine dikkat çekerek, "Seçimin güvenli bir şekilde yapılması lazım. Hepimizin içine sinecek bir usulle yapılması lazım. Yasalar zaten bu noktada pek çok tedbiri öngörmüş durumda. Yeter ki görevliler bu tedbirleri yerine getirsin, kanunun emrine uysun" dedi.

"MÜŞAHİTLER SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN SANDIKTA OLMALI"

Müşahitlerin sabah saatlerinden itibaren sandıklarda olması gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Görevlilerin saat 06.00'da mutlaka sandıklarda olması lazım. Görevlilerin dışında müşahitlerin de bulunması gerekiyor. Yani müşahitler 'ben önce oyumu kullanayım, ondan sonra sandığıma, görev yerime gideyim' dememeliler. Saat 06.00'da oraya gidecek. İkinci olarak, sandık kurulu gidecek yetkilisinden o çuvalı, evrakı teslim alacak. Bu teslim alma sırasında da yine sandık kurulunun hep birlikte orada olması lazım ki daha sonradan bir şaibe çıkmasın. Neden? Çünkü sandığı korumak namustur. Sandığa şaibe düşürmek demokrasiye şaibe düşürmektir. Burada vatandaşlığın bize verdiği en temel hakkı kullanıyoruz: Seçme seçilme hakkını. Ama bunu kullanabilmek için de yine vatandaşlığımızın bize yüklediği bir görev var. O sandığa sahip çıkacağız. Toz kondurmayacağız" dedi.

"SAVAŞA DEĞİL, SEÇİME GİDİYORUZ"

Seçimlerin birliktelik ruhunu artıracağını kaydeden Metin Feyzioğlu, "Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun. Seçimler güzeldir. Kardeşliktir, barıştır, kucaklaşmadır. Seçime gidiyoruz. Harbe gitmiyoruz, cenge gitmiyoruz. Bunu bilerek seçime gidelim. 81 milyon vatandaş seçimden önce de birlikte yaşıyorduk. Seçimden sonra da birlikte yaşamaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI MUTLAK OLARAK GEÇERLİDİR DİYE BİR ŞEY YOK"

Mühürlenmemiş zarflar hakkında uyarıda bulunan Feyzioğlu, "Vatandaşlar, sandık kurulunun kendilerine verdiği zarfın, pusulaların mühürlü olduğuna, sandık kurulunun mührüyle mühürlenmiş olduğuna dikkat etmek zorundalar. Bu son derece önemli. Çünkü mühürsüz oy pusulaları mutlak olarak geçerlidir diye bir şey yok. Tam aksine, bir ihmal varsa ancak geçerli olabilir. Ancak bu ihmali ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz? Sabahleyin sayım yapıyoruz. Tutanak defterine yazıyoruz. Ondan sonra damgalıyoruz. Tutanak defterine şu kadar sayı damgalandı diye yazıyoruz. Vatandaş da eline zarfı ve iki oy pusulasını aldığında bakacak: Damgası var mı? Damgası yoksa, sandık kuruluna söyleyecek. Onu da tutanağa geçirtecek" ifadelerini kullandı.

SANDIK KURULU TUTANAK DEFTERİNE KAYIT UYARISI

Görevli olunan sandığa ait zarf, pusula ve oy kullanacak kişi sayılarının sandık kurulu tutanak defterine kaydedilmesi gerektiğinin altını çizen Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 06.00'da torba gidip teslim alındığında içi açılacak, oy pusulaları çıkacak. İlk yapılacak şey sandık kurulunun, herkesin orada hazır olduğu anda kaç seçmen o sandıkta oy kullanacak? Kaç pusula var? Kaç zarf var? Sayılacak bunların hepsi ve sandık kurulu tutanak defterine yazılacak. Bir A4 kağıda, boş bir yere, bir kenara falan değil, sandık kurulu tutanak defterine. Sizin sandığınızda örneğin 394 kişi mi oy kullanacak? 395 zarf aldınız mı? 394 milletvekili birleşik oy pusulası aldınız mı? 394 cumhurbaşkanlığı oy pusulası aldınız mı? Bunu sandık kurulu tutanak defterine kaydetmek gerekiyor. Son derece önemli. Bu yapılmadığı takdirde sıkıntı yaşanacaktır. Kesin ve net bir şekilde söyleyebilirim bunu."

SEÇİM GÜNÜ HUKUKİ DANIŞMANLIK

Feyzioğlu, "Biz seçim günü bir çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz.Sabah erken saatlerden başlayacak. 0 (312) 969 34 10 numaralı hatta 30'un üzerinde avukat arkadaşımız vatandaşlardan gelen soruları cevaplayacak. Bir sorun varsa da olay yerine ilgili baromuzdan rica edip bir gezici avukat ekibi gönderip soruyu, sorunu yerinde çözmek için hukuki danışmanlık hizmeti vereceğiz" dedi.

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