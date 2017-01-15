Metin Feyzioğlu, Ilgaz'da kızakla kaydı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'daki Ilgaz Kayak tesislerinde düzenlenen 'Hızlı Kızak Yarışları Şampiyonası'nı izlemeye gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da kızakla kaydı. 66 sporcunun katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları Şampiyonası' Ilgaz Kayak tesislerinde yapıldı. 6 ilden 66 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular su dökülerek dondurulan ve 'kayak yolu' denilen özel pistte erik ağacından yapılan ve altı özel olarak hazırlanan sakızla sertleştirilen kızaklara binerek yarışı tamamlamaya çalıştılar. Toplantı için Ilgaz Dağı'nda bulunan bir otele gelen Metin Feyzioğlu da yarışları izledi. Feyzioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı AK Parti'li Tahsin Babaş ile birlikte kızağa binerek karla kaplı alanda bir süre kaydı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda Minikler kategorisinde Furkan Uzuncan, Yıldızlar kategorisinde Salih Baran Uzuncan, Veteranlar kategorisinde Cemal Eskisoy, Gençler kategorisinde Ebubekir Fidan ve Büyükler kategorisinde de Taner Ertürk birinci oldular. Kızak yarışlarının 600 yıldır süren bir gelenek olduğunu belirten Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kızak ve Atlı Kızak Asbaşkanı Günal Genç, "Federasyon bünyesinde olan yarışlardır bunlar. Federasyonumuzun daha başka dalları var. Yazın rahvan yarışları yapıyoruz. Güreş, atlı okçuluk, atlı cirit yarışlarımız var. 600 yıldan beri süre gelen bir gelenektir bu yaptığımız. 10 yıl önce yönetime girer girmez federasyonun bünyesine aldık. Burası federasyonun bir dalı haline geldi. Faaliyetlerimizi federasyonumuz ile birlikte kış olan bölgelerde yapıyoruz" dedi.



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