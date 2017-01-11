Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...

Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanının sadece genel başkanı olduğu siyasi partinin tabanını temsil etmesini ister misiniz?

  Hakime TORUN / ANKARA () - TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. Çünkü cumhurbaşkanlığı, Türk milletinin ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü...

Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanının sadece genel başkanı olduğu siyasi partinin tabanını temsil etmesini ister misiniz?

 



Hakime TORUN / ANKARA () - TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. Çünkü cumhurbaşkanlığı, Türk milletinin ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü temsil eder. Peki cumhurbaşkanının Türk milletinin tamamını değil sadece mensup olduğu genel başkanı olduğu siyasi partinin tabanını temsil etmesini ister misiniz? Böyle bir sistem, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokmaz mı? Takdir yüce Türk milletinin, takdir sizin" dedi.





Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Twitter hesabından yeni anayasa görüşmelerine ilişkin görüntülü açıklama yaptı. Feyzioğlu'nun "Dünyanın en azılı terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Milli birliğimizi korumak zorundayız. Bu Anayasa zorlaması neden?" başlığıyla yayınlanan 1 dakika 9 saniyelik konuşması şu şekilde: "İyi günler mutlu yarınlar diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. Çünkü cumhurbaşkanlığı, Türk milletinin ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü temsil eder. Biz birlikte Türk milletiyiz. Hepimiz Türk milletini oluşturuyoruz. İktidarı, muhalefeti hepimiz Türk milletinin asli parçalarıyız.

BÖYLE BİR SİSTEM, TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHLİKEYE SOKMAZ MI?



Peki cumhurbaşkanının Türk milletinin tamamını değil sadece mensup olduğu genel başkanı olduğu siyasi partinin tabanını temsil etmesini ister misiniz? Böyle bir sistem, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokmaz mı?

TAKDİR YÜCE TÜRK MİLLETİNİN, TAKDİR SİZİN



Türkiye dünyanın en azılı terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin saldırısı altındayken biz buna karşı ancak milli birliğimizi koruyarak bir direnç gösterebilirken bu anayasa dayatmasının sebebi nedir? Takdir yüce Türk milletinin, takdir sizin."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55