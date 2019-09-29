Meteorolojinin bekçileri 24 saat takipte

SAMSUN’da bulunan Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ile Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezi'nde görevliler, 24 saat esasına göre vardiyalı şekilde çalışarak, bölgenin meteorolojik durumunu anbean takip ediyor. Meteoroloji uzmanları, uydu görüntüleri ve diğer meteorolojik verileri değerlendirerek, saatlik ölçümler ve tahminlerde bulunuyor.

Samsun'da bulunan Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ile Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezi'nde görevliler 24 saat esasına göre vardiyalı şekilde çalışarak bölgenin meteorolojik durumunu anbean takip ediyor. Meteoroloji uzmanları uydu görüntüleri ve diğer meteorolojik verileri değerlendirerek saatlik ölçümlerle tahminlerde bulunuyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda olası acil durumlarda ilgili birimler uyarılıyor. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bulunan birimde görevli meteoroloji uzmanları da yaptıkları ölçüm ve tahminlerle iniş ve kalkış yapacak uçak pilotlarına da yol gösteriyor. Pilotlar pistin rüzgar ve yağış durumu verilerine göre hareket ediyor.

'ÇOK KRİTİK BİR GÖREV YAPIYORUZ'

Samsun Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürü Yücel Yüce, 24 saat esasına göre çalışan meteoroloji uzmanlarının çok kritik ve önemli bir görev yaptıklarını belirterek gece gündüz demeden dikkat, ciddiyet ve özenle çalıştıklarını söyledi. Yüce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışan bir kurum olduğunu belirterek, "Türkiye’de bütün meteorolojik ürünlerin ve hizmetlerin hazırlanmasından sorumlu bir kamu kuruluşuyuz. Bu hizmetleri yaparken yer, yüksek atmosfer ve deniz gözlemleri ve hava alanı gözlemleri yaparak bunları elde etmiş olduğu gözlem verilerini analiz çalışmalarına tabi tutar. Uzmanlarla değerlendirdikten sonra model çalışmalarını değerlendirdikten sonra bu çalışmaları kullanıcılara bir şekilde ulaştırır. Özellikle meteorolojik uyarı gerektiren bir husus varsa bunu da Bölge Tahmin Uyarı Merkezleri aracılığıyla tüm kullanıcılara AFAD’ın koordinesinde tüm yerel yöneticilerimize kamu kurum ve kuruluşlarına anında uyarılmaktadır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurt çapında bin 635 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 74 havaalanı meteoroloji gözlem istasyonu bulunduğunu söyleyen Yüce, "Deniz gözlem istasyonlarımız da bulunmakta. 20 tane meteoroloji radarımız var. 41 adet yıldırım tespit ve takip sistemi var. Tüm bunlarla birlikte gözlemlerini yaptıktan sonra elde edilen gözlem verilerini haritalara aktararak uzmanlarımız değerlendirmeler yapmakta. Herhangi bir uyarıyı gerektiren bir durum varsa kuvvetli yağış, fırtına, dolu hortum gibi meteorolojik hadiselerle ilgili uyarı vermeyi gerektirecek bir husus varsa bunları hazırlayıp ilgililere sunmaktadır" diye konuştu.

7 ilden ve yaklaşık 98 ilçe merkezinden sorumlu olduklarını dile getiren Yüce, "Bölgemiz Samsun özellikle Bafra ve Çarşamba Ovasının arasında bulunan bir yer. Tarımsal potansiyelin yoğun olduğu bir yer. Buradaki bir meteorolojik karakterde doğal afette çiftçilerimizin zarar görmemesi için arkadaşlarımız çok hassas davranmakta. Tarım sektörüne en çok hizmet verdiğimiz sektörlerden birisi" dedi.

Yüce, özellikle meteoroloji verilerin uçak pilotları için çok önemli olduğunu belirterek Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezi'nde çalışan personelinde çok kritik bir görev yaptığını dile getirdi. Yüce, havalimanında meteorolojik duruma göre pilotların iniş ve kalkışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunup sağlıklı bir uçuş için analiz yaptıklarını söyledi.



