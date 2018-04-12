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Meteorolojiden sis uyarısı

İstanbul - METEOROLOJİ, Marmara için sis uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sisin yarın ve cumartesi sabah saatlerinde etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz...

Meteorolojiden sis uyarısı

İstanbul - METEOROLOJİ, Marmara için sis uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sisin yarın ve cumartesi sabah saatlerinde etkili olacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden sisin, yarın öğlene kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar ise Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olmaya devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
 

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