Meteorolojiden Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

İSTANBUL()-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklanırken, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kuzeybatı kesimlerde bugün (28.03.2019 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden Marmara ve Ege'de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege'de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

