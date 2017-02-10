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Meteoroloji: Ülkemizin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurt genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının,...

Meteoroloji: Ülkemizin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurt genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir derecede azalarak, hafta sonu ve önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji'nin açıklamasında, ayrıca buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı da uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine ilişkin hava tahmini şöyle:

"Ülkemizin yarın (11.02.2017 Cumartesi) Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının hafif yağmurlu, Marmara’nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

12.02.2017 Pazar günü Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunun kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmeye devam etmesi bekleniyor.

13.02.2017 Pazartesi günü; Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ nun doğusunun kar yağışlı, Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar ve Pazartesi günleri İstanbul’da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapması beklenmiyor"

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