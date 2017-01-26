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Meteoroloji : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine dikkat

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, kar yağışı sonrası dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskinin olduğu bildirildi. Meteoroloji'nin...

Meteoroloji : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine dikkat

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, kar yağışı sonrası dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskinin olduğu bildirildi. Meteoroloji'nin yaptığı açıklama şu şekilde :"Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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