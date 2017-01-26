ANKARA() - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği kıyı kesimler için zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:" Bugün akşam saatlerinden itibaren, Marmara kıyılarında orta ve yer yer kuvvetli, Karadeniz ve Ege Denizi kıyılarında orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyılarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren hafif zirai don olayının 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
ANKARA() - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği kıyı kesimler için zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:" Bugün akşam saatlerinden itibaren, Marmara kıyılarında...
26 Ocak 2017 Perşembe 18:03
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