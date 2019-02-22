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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya bölgesinin bu akşam saatlerinde itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya bölgesinin bu akşam saatlerinde itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. İstanbul'daki yağışların, Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.
Trakya’da yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, öğleden sonra ise etkisini kaybedeceğinin ifade edildi. İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak Kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. Hava sıcaklığının hafta sonu hissedilir derecede (5-10 derece) azalmasının beklendiği açıklandı.

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