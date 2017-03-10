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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım...

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunarak, şöyle denildi:

"Bugün öğle saatlerinden sonra Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi günü aralıklarla kuvvetli olarak devam edeceği, Pazar günü şiddetini daha da artıracağı beklenmektedir. Hafta sonu Antalya, Mersin ve Adana illeri ve bağlı ilçelerinde metrekareye 100-200 kg yağış tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kar erimeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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