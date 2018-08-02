Meteoroloji'den Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın uyarısı 

ANKARA () - METEOROLOJİ'den yapılan hava tahmin raporunda, önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğundan dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkın, ani sel, su baskını ve sele karşı ilgili kurum, kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması uyarısı yapıldı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KIYI İLLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Halen Orta ve Doğu Karadeniz’de (Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.08.2018 Perşembe) ve Cuma (03.08.2018) günleri etkisini ve şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Bölgede Perşembe ve Cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda 100-200 kg/m2 yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.



