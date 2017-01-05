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Meteoroloji'den Marmara ve Kıyı Ege için şiddetli yağış uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı...

Meteoroloji'den Marmara ve Kıyı Ege için şiddetli yağış uyarısı

 ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bu gece saatlerinden itibaren batı bölgelerde etkisini artıracak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 mm)olacağı, İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa ve İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgedeki yağışların yarın akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kara dönmesi tahmin ediliyor."

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